جوجل تطلق موقعا للمساعدة فى مكافحة انعدام الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - ذكرت شركة جوجل، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق موقع ويب جديد يحمل اسم "فايند فوود سابورت" (Find Food Support) للمساعدة فى الوصول إلى مواقع الدعم الغذائى المجانى فى الولايات المتحدة، لمكافحة انعدام الأمن الغذائى.





وأفاد موقع "ذا فيرج التقنى" بأن "جوجل" يتضمن أداة تحديد مواقع الطعام التى يدعمها تطبيق "خرائط جوجل"، والتى يمكن للأشخاص استخدامها للبحث عن أقرب بنك طعام أو مخزن طعام. وأشار الموقع إلى أن جوجل تتعاون فى هذا الموقع مع مجموعات غير ربحية إلى جانب وزارة الزراعة الأمريكية، لتجميع 90 ألف موقع بدعم غذائى مجانى فى جميع الولايات الخمسين.

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