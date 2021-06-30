قرار جمهورى بحظر حرق غابات الأمازون فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أعاد بولسونارو الإثنين نشر الجيش لوقف قطع الأشجار فى أكبر غابة مطيرة فى العالم.

ويقوم مخالفون بقطع الأشجار للحصول على أخشابها الثمينة، ولاحقا يشعلون النار فى المنطقة التى قطعوا الأشجار منها تمهيدا لزراعتها بالمحاصيل التقليدية.

وهذان الإجراءان تكرار للسياسات السنوية التى انتهجها بولسونارو منذ 2019 استجابة للانتقادات الدولية القائلة إن "البرازيل لا تفعل ما يكفى لوقف تدمير الغابة التى تعد حصنا أمام تغير المناخ".

وفى السابق، لم تؤد أى من هذه السياسات إلى الحد من قطع الأشجار أو حرائق الغابات.

وتصاعد قطع أشجار الغابات فى الأمازون فى عهد بولسونارو ووصل فى 2020 إلى معدل قياسى مسجل فى عام 2012.

وقالت وكالة أبحاث الفضاء الوطنية إن "المساحة التى أزيلت منها الغابات فى 2020 تعادل سبعة أمثال مساحة لندن (العاصمة البريطانية)".

وأضافت أن "المنطقة سجلت فى العام الماضى أكبر عدد من حرائق الغابات منذ عام 2017".