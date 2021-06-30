صباحك ومطرحك.. «ابتدى يومك مع يونس» يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى عبر "تويتر" على تصدره التريند: "#ابتدى_يومك_مع_يونس الترند الأووول فى مصر على تويتر حالا، صباحكم خير وبركة يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "رقم واحد"، "الأفضل للأبد"، "يونس اختيارك الصباحى الوحيد".

وقدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.