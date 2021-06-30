صورة - تحويل 50 مليار دولار فى حساب زوجين أمريكيين .. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - ونشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الزوجين من ولاية لويزيانا، وقد أصيبا بـ الذهول هذا الشهر بعد أن اكتشفا مبلغا قدره 50 مليار دولار تم تحويله بالخطأ إلى حسابهما العائلى!.

وفى هذا السياق، قال الزوج دارين جيمس، البالغ من العمر 47 عاما، إنه وصل إلى المنزل من العمل فى باتون روج يوم 12 يونيو الحالى، عندما عرضت له زوجته ما بدت أنها وديعة لمبلغ ضخم من المال على هاتفها الذكى.

أضاف: "تساءلنا حول مصدر هذه الأموال، وكل ما كنا نفكر فيه هو من سيطرق بابنا، لأننا لا نعرف أى شخص يمتلك هذه الكمية من المال فى الأصل"، لافتا إلأى أنهما تواصلا مع البنك لمعرفة صاحب هذا الرقم الضخم من المال.

ولفت إلى أنه لم يفكر مطلقاً فى الاحتفاظ بالمال، قائلا: "كنا نعلم أنها ليست ملكنا. لم نَجْنِها بأنفسنا، لذلك لا نتمكن من فعل أى شيء بها".

واختتم: "أخيرا قمنا بتصحيح الخطأ بعد 4 أيام، وتم حل المشكلة وتعرض هذه الحسابات الآن أرصدة دقيقة".

ووصف جيمس، الذى يعمل الآن وكيل عقارات، شعور أن تكون مليارديراً، ولو للحظة وجيزة، قائلا: "لقد كان شعوراً رائعاً، وخصوصا عند رؤية هذا العدد الكبير من الأصفار