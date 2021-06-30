الكشف عن سيارة تتحول إلى طائرة فى دقيقتين و15 ثانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم، الأربعاء، أن السيارة الهجينة تسمى "AirCar" تعمل بمحرك من شركة بى إم دبليو BMW وتعمل بوقود عادى يعمل بمضخة وقود.

وقال مؤسس السيارة الطائرة البروفيسور ستيفان كلاين، إن السيارة من الممكن أن تطير لمسافة 1000 كيلومتر (600 ميل)، على ارتفاع 8200 قدم (2500 متر)، وسجلت 40 ساعة فى الجو حتى الآن.

وتستغرق عملية التحول من سيارة إلى طائرة دقيقتين و15 ثانية، ويمكن أن تحمل شخصين، بحد أقصى للوزن يبلغ 200 كجم.

ولكن على عكس النماذج الأولية للطائرات بدون طيار، لا يمكن للسيارة الطائرة الإقلاع والهبوط عموديًا وتتطلب مدرجًا لتنفيذ تلك العملية.