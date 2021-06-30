صور- موضة «الشبشب» فى صيف 2021

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جدة - نرمين السيد - ويساعد "السليبر" فى منح مرتديته خلال أجواء الصيف الحارة، التهوية الجيدة والراحة عند التنقل وسط الحرارة المرتفعة.
وتحتل موضة "الشبشب" الصدارة فى الأحذية خلال صيف 2021، لدوره فى الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة خلال أنشطة الحياة اليومية المختلفة.
واستعانت الكثير من الفتيات بموضة "السليبر" فى مختلف الأماكن سواء أماكن العمل أو الخروجات أو المناسبات، وعدم اقتصار ارتداءه فى حمامات السباحة والشواطئ.
وتتمتع تلك الموضة من الأحذية بألوانها الزاهية فى فصل الصيف منها البنفسجى والسماوى والبرتقالى، كما يعد الموديل المصنوع من الجلد من أكثر الموديلات أناقة وفخامة.
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