خلال 9 أيام.. هونر تطرح «Honor X20 SE»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف هونر الجديد بشاشة يبلغ قياسها 6.6 بوصة، من نوع IPS LCD، وبدقة 1080 فى 2400 بيكسل.

ويتوفر بالهاتف كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابيكسل، وبها مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وتدعم ميزات مثل التصوير بالذكاء الاصطناعى، وتسجيل المشهد المزدوج، وإضافة الفلاتر، وتقنية HDR، والتصوير الاحترافى.

ويزود الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يضم الهاتف ماسح بصمات الأصابع على جانب الجهاز.

ويأتى الهاتف بألوان مختلفة منها الأسود والأزرق والفضى والذهبى، وبسعر يبلغ 278 دولار.