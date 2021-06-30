كيف توفر أموالك أثناء التسوق عبر الإنترنت؟

جدة - نرمين السيد - من الصعب مقاومة هذا الإلحاح، خصوصًا وأن إعلانات التسوق مُصممة بشكل مثالى يجعلك غير قادر على مقاومة الإثارة والإغراء.

التسوق عبر الإنترنت يخلق جو من المتعة والسعادة، ولكن إذا لم تتم إدارته بشكل جيد قد يقودك بسهولة إلى معضلة "الاندفاع فى الشراء" والإفراط فى الإنفاق، وتغيير هذه الطبيعة هو أمر ضرورى لمراقبة وتدبير أمورك المالية. فيما يلى بعض النصائح والحيل لمساعدتك على توفير الأموال أثناء التسوق عبر الإنترنت.

حدد ميزانيتك:

لا يجهل أحد القاعدة الهامة التى مفادها أن الإنفاق بمسئولية يبدأ بوضع ميزانية. تُفلِت أنشطة التسويق عبر الإنترنت من هذا التكتيك العقلانى من خلال تصميمها بطريقة تحفز شهية الشراء الاندفاعى عندما يشعر الشخص بالملل أو الوحدة، حيث لا يجد سوى التسوق مصدرًا للإلهاء.

حاول تصنيف بنود الشراء المغرية إلى مجموعتين: "ما تريده" و"ما تحتاجه".

اترك السلع التى صُنفت تحت فئة "ما تريده" فى سلة التسوق لمدة 24 ساعة. إذا كنت لا تزال تفكر بشأنها بعد مضى يوم أو يومين، فلا ضرر من شرائها، ولكن يجب أولاً مراجعة ميزانيتك لتحديد ما إذا كنت تستطيع دفع ثمنها دون التأثير على توازنك المالي.

قارن الأسعار واحرص على زيارة مواقع الصفقات:

يقارن 80% من المتسوقين عبر الإنترنت الأسعار، أو يقومون بزيارة المواقع الشهيرة بتجميع المنتجات والعروض الترويجية. إذا لم تكن واحدًا من هؤلاء، فقد حان الوقت للانضمام إلى قافلة الباحثين عن الفرص.

هناك الكثير من التطبيقات والمواقع الإلكترونية المصممة لمساعدتك فى تدبير نفقاتك أثناء التسوق فى الإمارات. تتحمل هذه المواقع عبء ثقيل نيابةً عنك من خلال إعداد مقارنات الأسعار بين المنتجات المتشابهة فى متاجر مختلفة، بالإضافة إلى تنبيهك عند ظهور خصومات أو عروض فى منطقتك.

ابحث عن أكواد الخصم:

أكواد الخصم هى المكافئ لقص الكوبون فى العصر الحديث. وهى ببساطة عبارة عن مزيج من الأرقام والحروف التى عند إدخالها فى مرحلة السداد ستوفر عنك جزء من قيمة المبيعات، ولهذا تستحق البحث عنها. الاشتراك فى الرسائل الإخبارية لمتجر التسوق قد يساعدك فى استلام أكواد الخصم فور الإعلان عنها، كما أن هناك مواقع فى الإمارات تعرض هذه الأكواد لزائريها مجانًا.

سجل للحصول على خصومات ومكافآت:

تشتهر شركات الطيران والفنادق ومُصدرى البطاقات الائتمانية بأن برامج الولاء التى يطبقونها تحقق معدلات نجاح فائقة، الأمر الذى دفع متاجر التجزئة الإلكترونية لدراسة هذه الاستراتيجية الفعالة لزيادة المبيعات. هذا التوجه بطبيعة الحال يعتبر خبرًا سارًا للمتسوقين الأذكياء، لأن الاشتراك فى برنامج ولاء أو نشرة إخبارية قد يساعدهم فى الاستفادة من أكواد الخصم أو نقاط ولاء يمكن استردادها عند تكرار عمليات الشراء فى المستقبل.

قم بملء سلة التسوق عبر الانترنت ثم اتركها لبعض الوقت:

وفقًا لدراسة أعدتها Shopify، يتخلى حوالى 88% من المتسوقين عبر الإنترنت عن عربات التسوق قبل إتمام عملية الشراء. وفى محاولة لجذب العملاء الذين أبدوا بالفعل اهتمامهم بالسلع المدرجة فى السلة، تقوم متاجر التجزئة بشكل دورى بإرسال بعض الرسائل الإلكترونية الترويجية لإغراء المتسوق بإتمام شراء السلع التى تركها خلفه.

تهدف هذه الحيلة إلى القيام بمحاولة أخيرة لتحفيز موقع التسوق لإرسال رسالة بريد إلكترونى تتضمن خصومات على السلع التى تريد شراؤها. إذا نجحت هذه الحيلة، فسوف تحصل على البنود التى تريدها بالضبط، ولكن بسعر أقل، مع العلم أن هذه النوعية من رسائل المتابعة تُرسل عادةً فى خلال 24 ساعة من التخلى عن سلة التسوق.