واتساب تطرح تقنية جديدة للرسائل ذاتية التدمير

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، أوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقنى المتخصص، أن "واتساب" تختبر حاليا فى نسخة "البيتا" إدماج تقنية الرسائل والوسائط ذاتية المحو بمجرد رؤيتها. وتختلف تلك التقنية من "واتساب" عن تقنية أخرى سبق وأطلقتها المنصة، وهى الرسائل والوسائط ذات صلاحية محددة، أى تختفى بعد مدة محددة فى غضون 7 أيام تقريبا. وتعطيل مستخدم "واتساب" ظهور العلامة الزرقاء الخاصة بوصول الرسالة وقراءتها، لن يمنع عملية "المحو الذاتى" للرسائل والوسائط. وستكون تلك الميزة من "واتساب" متوفرة على نسخة "البيتا" التجريبية على نظامى تشغيل "أندرويد" و"آى أو إس".

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