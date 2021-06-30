Snapchat يصلح مشكلة أرّقت المستخدمين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، تبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمى Snapchat من الأجهزة العاملة بنظام iOS، والذين حصلوا على تحديث التطبيق رقم 11.34.0.35 قد عانوا من مشكلة فى الدخول إلى التطبيق، وكانت تظهر لهم رسالة تقول " حدث خطأ ما .. يرجى المحاولة مرة أخرى".

ولتفادى هذه المشكلة أطلق القائمون على Snapchat تحديثا إسعافيا آخر يحمل الرقم 11.34.1.35، ويبدو أنه خال من الأخطاء البرمجية التى تؤثر على عمل التطبيق.

وللحصول على آخر تحديثات التطبيق ينصح الخبراء بضبط هذه الميزة من قائمة الإعدادات فى الهاتف أو الجهاز المحمول، أو الانتقال إلى متجر التطبيقات الإلكترونى والضغط على خيار تحديث التطبيق من هناك بشكل يدوى.

وتجدر الإشارة إلى أن Snapchat يحصل بشكل دورى على تحديثات تعالج فيها بعض الثغرات البرمجية، وتضيف هذه التحديثات بعض الميزات إلى التطبيق أحيانا.