فيديو- خالد الجندى: لا يوجد سحر.. وحرق الجن للمنازل نصب

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجندى خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء أن لفظ شيخ السلطان لا يعنى شيخ السلطة، حتى أنه يفتخر بأنه شيخ السلطان الذى لا يرضى بظلم ويحارب الفساد أينما كان، متابعًا أنه "قاهر العفاريت" وذلك لأنه أكد أنه لا يوجد ما يسمى حريق قرى على يد الجن، حتى أن بعض المشايخ هاجموه.
وشدد على أنه لا يرفض التراث ولكن لا يوجد سحر من بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه حدث تطور وتغير من بعد وفاة نبى الله، معلقًا على ذكر السحر فى القرآن بأن هناك أشياء ذكرت فى كتاب الله ولكنها لم تعد موجودة الآن فى العصر الحاضر مثل الجزية وما ملكت أيمانكم.
تابع الجندى أن هناك أشياء فى القرآن محكوم عليه بالنص التاريخى وأنه يضم القصص والتشريع والتوحيد ولكنه لا يضم شئ واحد فقط، ومن يقرأ القرآن يعلم ذلك، متعجبًا من أن البعض هاجمه بسبب تصريحاته الخاصة بإنكاره للسحر، ولكن الآن علموا أنه كان على حق.
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