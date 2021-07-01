إنستجرام يقوم بتغييرات جذرية على مقاطع الفيديو لمنافسة تيك توك

جدة - نرمين السيد - وقال موسيرى فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، نقلته شبكة "سى إن بى سي" الأمريكية، إن التطبيق سيقوم بتجارب حول كيفية عمل فيديوهات بشكل أكبر من خلال عرضها فى شاشة كاملة على الهواتف المحمولة، موضحًا أن التطبيق لم يعد فقط لمشاركة الصور أو إظهارها فى شاشة مربعة صغيرة، وأن السبب فى هذه الخطط هو المنافسة التى يشكلها تطبيق "تيك توك" لمشاركة وعمل الفيديوهات والذى يلقى إقبالًا واسعًا من قبل العديد من المستخدمين فى جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن المستخدمين للتطبيق سيجدون فى الفترة المقبلة، العديد من التجارب لمقاطع الفيديو الترفيهية بمساحة الشاشة كاملة، بالإضافة إلى متابعة فيديوهات لحسابات أخرى لا يتابعونها.