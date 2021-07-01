بدقة فائقة.. لينوفو تطرح كاميرات جديدة تمنع التلصص

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة إن الكاميرات الجديدة تتمتع بغالق الخصوصية Privacy Shutter، كعنصر أمان لمنع عمليات التلصص والمراقبة غير المرغوبة، مشيرة إلى أنها تختلف عن بعضها فقط فى طريقة التثبيت على الشاشة.

وتحتوى كاميرات لينوفو الجديدة على وظيفة الزووم الرقمى 4x وعدسة تركيز ثابت، كما أنها تتمتع بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD مع وجود ميكروفون ستيريو، إضافة إلى عدسة تركيز ثابت مع وظيفة التسجيل بزاوية عريضة 90 درجة.

وتتمثل وظيفة غالق الخصوصية "Privacy Shutter"، فى تغطية عدسة الكاميرا بشكل ميكانيكى، حيث إنه من المستحيل مراقبة المستخدم أو التلصص عليه، طالما ظل مغلقا.

يتم تثبيت الكاميرا ThinkVision MC50 بجسم الشاشة "M" عن طريق مشابك ومفتاح خاص، بحيث لا يمكن خلعها، كما تثبت كاميرا LC50 مغناطيسيا فى جسم الشاشات من سلسلة "لينوفو L".

وأوضحت لينوفو أن كاميرات الويب الجديدة يمكن تدويرها بمقدار 270 درجة وإمالتها بمقدار 60 درجة، لتتناسب مع وضع جلوس المستخدم بسهولة.