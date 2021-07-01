صور- أشكال العبايات فى 2021

جدة - نرمين السيد - وظهرت خلال صيف 2021 موضة العبايات التى بأكمام واسعة، ذات الأشكال المختلفة، والتى تمنح إطلالات جذابة لمرتديتها. ولارتداء العبايات بأكمام واسعة يمكن تنسيق أسفله مع قميص أو تيشيرت بتصميم بسيط أسفل العباءة فى حالة الإنزعاج بحجم تلك الأكمام. ويمكن أن تتناسب لفات الحجاب غير المنتظمة الـ Loose hijab ويتناسق مع العبايات بأكمام واسعة ذات تموجات لإطلالة عصرية تثير إعجاب الجميع. كما ظهرت مؤخرا العبايات التى بأكمام واسعة منفوخة بطريقة عصرية، وتساعد تلك الموضة فى إضافة المزيد من الأناقة على إطلالة مرتديتها. وعند الرغبة فى الحصول على إطلالة راقية وجذابة تتناسب مع إطلالتك من الصباح للمساء، يفضل اختيار عبايات بأكمام واسعة ومعصم ضيق.

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