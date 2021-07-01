صور- أحدث أزياء الألمانية جينا ليزا لوفينك

جدة - نرمين السيد - وتألقت الألمانية جينا بإطلالاتها الأنيقة فى مجال الأزياء والموضة، حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء فى بلدها. وشاركت فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، حتى فازت بلقب ملكة جمال ألمانيا. ولم تقتصر مهامها كعارضة أزياء فقط بل أصبحت شخصية تليفزيونية وإعلامية، ودخلت أيضا مجال التمثيل والغناء.

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