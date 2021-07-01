علماء أمريكيون يطورون كمامة تكشف عن كورونا خلال 90 دقيقة

جدة - نرمين السيد - وأوضح علماء جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للكتنولوجيا، أن تلك الكمامة تتمكن من خلال اختبار نفس الشخص، معرفة إذا كان مصاب بكورونا أم لا.

وأكد الأمريكيون أن الكمامة تحتوى على مستشعرات داخلية يمكنها رصد جزيئات فيروس كورونا فى أنفاس الأشخاص، وفقا ما نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتحتوى الكمامة على مكونات داخلها، قادرة عند تفعيلها على استشعار جزيئات فيروس كورونا، ومعرفة إن كان الشخص مصابا بالفيروس أم لا.

وأضافوا أن الفرد يجب التنفس بالكمامة لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة، ثم تظهر نتيجة اختبار كورونا على شريط موضوع على الكمامة بعد 90 دقيقة، حيث يتغير لون هذا الشريط فى حال إصابة الشخص بالفيروس.

وأشاد الدكتور بيتر نجوين، عالم أبحاث فى جامعة هارفارد، بابتكار الكمامة ذات التكلفة القليلة والدقة العالية، كما يسعون لتطوير جهاز يمكن أن يسمح بإرسال نتائج الاختبارات على الفور إلى الهاتف الذكى الخاص بالأشخاص.