اكتشاف نوع جديد من الخنافس فى فضلات ديناصور

جدة - نرمين السيد - ومن خلال مسح الروث المتحجر لأحد أجناس الديناصورات من العصر الترياسى، اكتشف العلماء نوعا من الخنافس يبلغ عمرها 230 مليون عام، وتمثل عائلة جديدة من الخنافس، لم تكن معروفة من قبل للعلم، وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف فى 30 يونيو بمجلة "كرنت بيولوجى".

وتعد الفضلات المتحجرة، المعروفة أيضا باسم "كوبروليت"، بديلا جديدا لأحفوريات الكهرمان، راتينج الأشجار المتحجر، والذى ينتج عادة أفضل حفريات الحشرات المحفوظة.

ومع ذلك، فإن أقدم حفريات حشرة من الكهرمان يبلغ عمرها حوالى 140 مليون سنة، وبالتالى تكون من العصور الجيولوجية الحديثة نسبيا، ولكن مع "كوبروليت"، يمكن للباحثين الآن النظر أكثر فى الماضى، مما يسمح لهم بمعرفة المزيد عن تطور الحشرات والشبكات الغذائية لفترات زمنية غير مستكشفة حتى الآن.

وقال مارتن فيكاتشيك، عالم الحشرات فى جامعة "ناشيونال صن يات صن" بتايوان، وأحد المشاركين بالدراسة فى تقرير نشره موقع "سيل بريس" بالتزامن مع نشر الدراسة: "لم نكن نعرف كيف بدت الحشرات فى العصر الترياسي، والآن لدينا الفرصة، ربما، عندما يتم تحليل عدد أكبر من الزواحف، سنجد أن بعض مجموعات الزواحف أنتجت (كوبروليتات) غير مفيدة حقا، فى حين أن البعض الآخر يحتوى على كوبروليت مليء بالحشرات المحفوظة بشكل جيد والتى يمكننا دراستها، ونحتاج ببساطة إلى البدء فى البحث داخل المزيد للحصول على بعض الأفكار".