بعد قرن.. مدينة أوكرانية تغير اسمها إلى نيويورك

جدة - نرمين السيد - أعلنت مدينة صغيرة تقع بالقرب من خط المواجهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا فى شرق أوكرانيا تغيير اسمها إلى "نيويورك"، مستعيدة بذلك اسمها السابق بموجب قرار أقره البرلمان الأوكرانى أمس الخميس.





وكشفت بعض الوكالات عن تهنئة سفارة الولايات المتحدة فى أوكرانيا، فى تغريدة على تويتر، "أهالى نيويورك الجديدة"، وقالت السفارة: "نحن معجبون بشدة باسمك الجديد القديم".

ودعم أكثر من 300 نائب أوكرانى إعادة الاسم التاريخى إلى هذه المدينة التى تضم عشرات الآلاف من السكان وتقع على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا عن دونيتسك أحد معاقل الانفصاليين الموالين لروسيا.

ووافق النواب بذلك على اقتراح تقدم به عدد من سكان المدينة التى تأسست فى القرن الثامن عشر وكانت حينذلك قرية، وقد أصبح اسمها نيويورك بعد قرن لسبب لا يزال مجهولا.

ومن الفرضيات التى توردها بعض وسائل الإعلام حصلت على هذا الاسم من مستوطنين ألمان استقروا فيها.

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فى 1951 وعندما كانت أوكرانيا جزءا من الاتحاد السوفييتى فى أوج الحرب الباردة مع الولايات المتحدة، تغير اسمها ليصبح نوفغورودسكى "لأسباب سياسية عقائدية" طرحها الحزب الشيوعى وفق مذكرة تفسيرية مرفقة بقرار البرلمان الأوكرانى.