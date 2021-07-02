حرب المليارديرات.. برانسون يسبق بيزوس إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - أعلن الملياردير ريتشارد برانسون، مؤسس أمازون العملاقة، سفره إلى حافة الفضاء على متن الرحلة التجريبية لشركة فيرجن جالاكتيك هولدنجز فى 11 يوليو الجارى، وهو ما يجعله يسبق الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة السياحة الفضائية المنافسة له بلو أوريجين.





وقالت شركة برانسون لسياحة الفضاء، أمس الخميس، إن صاحبها سيجول فى الفضاء على متن المركبة "فى.إس.إس يونتى" التابعة لشركة فيرجن، وأن الرحلة ستمثل علامة فارقة فى السباق نحو حقبة جديدة من الرحلات الفضائية التجارية الخاصة. ومن المقرر أن يسافر بيزوس، إلى الفضاء مع شقيقه مارك ورائدة الفضاء الأمريكية المخضرمة والى فانك، وشخص آخر لم يُكشف عن هويته حتى الآن دفع 28 مليون دولار للانضمام إلى الرحلة الفضائية الترفيهية. سيدة كندية تملك 2.174 نظارة شمسية.. فما السر؟ وذكرت "رويترز" الشهر الماضى، أن برانسون يفكر فى القيام برحلة تخطف الأنظار قبل بضعة أيام من رحلة بيزوس.

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