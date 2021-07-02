GETTR.. ترامب يطلق منصة جديدة لمنافسة فيسبوك وتويتر

جدة - نرمين السيد - البعض اعتبر قرار ترامب، بإطلاق المنصة البديل الأمثل للمنصات الشهيرة مثل تويتر وفيسبوك.



وتأتى خطوة ترامب بعد أن حظرت كبرى مواقع التواصل الاجتماعى، تويتر وفيسبوك، ترامب من استخدام منصاتها، بعد الهجوم على مبنى الكونجرس فى 6 يناير، والذى ربطه الكثيرون بتحريض ترامب لمناصريه.



وأعلن الموقع الجديد، المسمى GETTR، بيان مهمته على أنه "محاربة إلغاء الثقافة، وتعزيز الفطرة السليمة، والدفاع عن حرية التعبير، وتحدى احتكارات وسائل التواصل الاجتماعى، وإنشاء سوق حقيقية للأفكار".

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وسيتم إطلاقه رسميا فى 4 يوليو الساعة 10 صباحا، وهو عيد الاستقلال الأمريكى.