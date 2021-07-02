صور- كاتالونا إنريكيز متحولة جنسيا تنافس على لقب ملكة جمال أمريكا

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت "مونت كارلو" أن إنريكيز، البالغة 27 عاما، فى حال فوزها تمثل الولايات المتحدة فى مسابقة ملكة جمال الكون، إلا أنها لن تكون أول مشتركة متحولة جنسيا، بعد ان مثلت إسبانيا فى 2018 أنخيلا بونسه المتحولة جنسيا أيضا.
وصرحت إنريكيز، قائلة: "لقد قلت للجنة التحكيم إنى أمثل كل الفئات المهمشة فى هذا البلد، بصفتى امرأة متحولة جنسيا من أصحاب البشرة الملونة وناجية من العنف الجسدى والجنسى، أصواتنا مهمة".
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ومن المقرر أن تمثل إنريكيز ولاية نيفادا، فى 29 نوفمبر العام الجارى 2021، فى مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، بمنافسة مع ممثلات سائر الولايات الأمريكية.
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