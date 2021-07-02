تطبيق مصرى للمساعدة فى التخلص من الوزن الزائد

وأضاف، قنصوه فى بيان صحفى، أن مجلس الجامعة وافق على مقترح كلية التربية الرياضية - بنات، لإنتاج تطبيق للمساعدة فى التخلص من الوزن الزائد والقضاء على السمنة، بعنوان smashing obesity guide، ذلك بالتعاون مع كليات الهندسة والزراعة والتجارة والحقوق والتربية رياضية بنين والمعهد العالى للصحة العامة، ويأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة للقضاء على السمنة والدور الريادى لجامعة الإسكندرية فى الخدمة المجتمعية.
وأكد "قنصوه" حرص الجامعة على اتخاذ جميع الإجراءات لتذليل العقبات أمام الباحثين وتقديم الدعم الكامل لهم لإتمام مشروعاتهم البحثية، مما يساعد على الارتقاء بأبحاثهم المنشورة لخدمة المجتمع والتقدم فى التصنيفات العالمية.
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