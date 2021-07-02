فيديو مرعب- راكب يسقط أسفل قطار سريع فى لندن.. «خرج سليم»

جدة - نرمين السيد - نشرت سكاى نيوز عربية، مقطع فيديو يظهر راكب حاول الانتحار بالقفز داخل مسار للسكك الحديدية فى محطة لندن، لحظة مرور قطار سريع.



جدة - نرمين السيد - نشرت سكاى نيوز عربية، مقطع فيديو يظهر راكب حاول الانتحار بالقفز داخل مسار للسكك الحديدية فى محطة لندن، لحظة مرور قطار سريع. وأظهر مقطع الفيديو، مجموعة من الركاب وهم يحاولون إنقاذ الراكب، إلا أنه وبعد مرور القطار، ظهر الراكب دون أن يصاب بأى أذى وهو ما أثار دهشة المتواجدين فى المكان.

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