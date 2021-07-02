صور.. حشرة مدمرة تلتهم «فاكهة الفقراء» فى المغرب

جدة - نرمين السيد - عادت الحشرة القرمزية مرة أخرى لتجتاح مساحات واسعة من النباتات فى بعض المناطق الزراعية فى المغرب، مما أثر سلبا على إنتاج فاكهة التين الشوكى، وكبد المزارعين خسائر مادية جسيمة، حسبما نشرت شبكة "سكاى نيوز" فى تقرير لها.





ويستهدف هذا النوع من الحشرات المدمرة نبات الصبار بشكل خاص، حيث يعمل على امتصاص سوائله مما يؤدى إلى جفافه وموته.

وفى أواخر عام 2014 تم لأول مرة الإبلاغ عن ظهور الحشرة القرمزية المعروفة بانتشارها الواسع فى الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية بأمريكا والمكسيك، فى منطقة سيدى بنور (وسط المغرب)، ويؤكد الخبراء أنها لا تشكل أى خطر على صحة الإنسان أو الحيوان.

ووضعت وزارة الزراعة المغربية منذ عام 2016 خطة طوارئ لمواجهة الحشرة القرمزية، بالموازة مع الاعتماد على المكافحة البيولوجية واقتلاع ودفن النباتات الموبوءة، كما تمكن باحثون زراعيون مغاربة من تحديد 8 أصناف من الصبار تتميز بمقاومتها العالية للحشرة الضارة.

ويقبل المغاربة بشكل كبير على استهلاك فاكهة التين الشوكى التى يطلقون عليها اسم "الزعبول" أو "الهندية" خاصة خلال فصل الصيف، ويتراوح سعرها بين نصف درهم ودرهمين للحبة الواحدة، وتعرف بقيمتها الغذائية العالية.

ويشكو عدد من الفلاحين المغاربة من الأضرار الجسيمة التى لحقت بآلاف الهكتارات من الصبار بسبب هجوم جحافيل من الحشرة القرمزية على الأراضى الزراعية، مما يجهز على مورد رزقهم الوحيد، ويقض مضجع سكان تلك المناطق.

ويحذر عدد من النشطاء المدنيين فى مناطق زراعة الصبار من الخطر الذى يحدق بتلك المناطق التى يعتمد اقتصادها بالأساس على الصبار، ويطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الآفة وحماية المحاصيل من التلف.

وأمام غياب الحلول لمنع انتشار الحشرة القرمزية على المستوى المحلى والدولى، فقد ركز المغرب جهوده على مواجهة هذه الآفة بكل الطرق المتاحة، وإلى جانب الطرق البيولوجية والمبيدات الحيوية، تراهن المملكة على أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية.

ويعمل المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، المسؤول عن مراقبة سلامة المواد الغذائية فى المغرب، منذ سنوات على محاصرة ومنع انتشار الحشرة الضارة، سواء عبر تقنييها أو عن طريق تحسيس وتدريب المزراعين وتزويدهم بوسائل اللازمة لذلك.

ويلجأ مكتب السلامة الصحية إلى رصد وتتبع حقول الصبار وإلى اقتلاع النبات الموبوء، فى حال فشل عملية المعالجة الكيميائية من تحييد الخطر.