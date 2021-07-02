زوجان يبتكران نظارة لمساعدة ابنهما على استعادة بصره

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة "فرانس برس" قال مهندس الكهرباء الإسبانى جاومى بويج: "كان هناك نقص على هذا الصعيد فى السوق، الأشخاص ذوو القدرات البصرية الضعيفة لم يكن لديهم سوى العصى وكلاب الإرشاد لمساعدتهم على التنقل، لا شىء أكثر من ذلك".

وأنشا مع زوجته الطبيبة كونستانزا لوسيرو، سنة 2017 شركة "بييل جلاسز" التى سمياها تيمنا بابنهما، غير أنهما طورا ابتكارهما الجديد للنظارات هذا العام.

وبعد بلوغه عامه الثانى، بدأ والدا الطفل يقلقان من سقطاته المتكررة والصعوبات التى يواجهها فى صعود السلالم.

وبعد عرضه على الأطباء، تم تشخيص إصابة الطفل بييل بضعف البصر بسبب مشكلة فى العصب البصرى، وهى مشكلة أكثر انتشارا من فقدان البصر الكلى وتجعل من كل المهام اليومية تحديا حقيقيا.

ولا يمكن معالجة هذه الإعاقة البصرية بالنظارات أو بالجراحة، كما لم يكن هناك أى تكنولوجيا لمساعدة الأشخاص الذين يعانون هذه الحالات.

ويشبه الجهاز الذى طورته "بييل جلاسز" خوذة للواقع الافتراضى أو لألعاب الفيديو، وهو يستخدم تقنيات الرؤية الثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعى والواقع المعزز لعرض نصوص وصور وفيديو فوق الصورة الفعلية، لتمكين الشخص من رصد العوائق أو قراءة اللوحات على الطريق، على سبيل المثال.

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وحاز المنتج على موافقة الاتحاد الأوروبى، وسيُطرح هذا العام فى أسواق إسبانيا والدنمارك، بسعر 4900 يورو لزوجى النظارات اللتين يتعين ضبطهما بحسب حاجات كل مستخدم.