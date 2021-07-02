صور.. مذبحة سلاحف ودلافين وحيتان بعد حادث سفينة فى سريلانكا

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن محكمة فى العاصمة كولومبو استمعت إلى تفاصيل الحادث، الذى بدأت تداعياته يوم 20 مايو الماضى.

واندلع حريق فى سفينة "MV X-Press Pearl" المسجلة فى سنغافورة، يوم 20 مايو الماضى.

وكانت السفينة تحمل 1486 حاوية، بما فى ذلك 25 طنا من حمض النيتريك إلى جانب مواد كيميائية ومستحضرات تجميل أخرى.

وغرقت السفينة فى وقت مبكر من الجمعة 2 يونيو، عندما حاول طاقم الإنقاذ جرها بعيدا عن الساحل.

ومثل القبطان الروسى للسفينة أمام المحكمة، الخميس، لكن لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد فى قضية يقول خبراء البيئة إنها أسوأ كارثة بيئية من صنع الإنسان فى سريلانكا.

وأظهرت صور جثث سلاحف البحر النافقة وعددا لا يحصى من الكريات البلاستيكية المتناثرة فوق الشاطئ.

وذكر نائب المدعى العام ماداوا تينكون، فى جلسة استماع أولية يوم الأربعاء، أن السموم المنبعثة من السفينة قتلت 176 سلحفاة و20 دولفينا و4 حيتان.

وقال وزير البيئة السريلانكى ماهيندا أماراويرا للصحفيين: "لا تموت الكائنات البحرية بهذه الطريقة أبدا. تم العثور على معظم هذه الجثث على الساحل الغربى متأثرة بشكل مباشر بحطام وسموم السفينة".