فيديو - لميس جابر : لطفية النادى أول امرأة مصرية تقود طائرة

جدة - نرمين السيد - وذكرت فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية، الحياة اليوم، مساء الجمعة، أن لطفية النادى، ولدت فى القاهرة 1907 لأب عامل فى المطبعة الأميرية، وأمُ متفتحة تحلمُ بمستقبل أفضل لابنتها، مشيرة إلى أن النادى كانت شغوفة بفكرة الطيران بالرغم عدم وجود مطار بالقاهرة فى هذا الوقت.

وأوضحت أن الطيران كان يمثل لها الحرية والفرصة فى زمن افتقرت فيه النساء العربيات إلى الفرص، وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من دراستها كان من المتوقع أن تتزوج ولكنها قرأت مقالًا عن مدرسة للطيران تم افتتاحها فى القاهرة حديثا، وعزمت على الالتحاق بها وكان قد ظهر عدد من النساء الطيارين فى العالم الغربى.

وتابعت :"لطفية قررت الذهاب مباشرة إلى مقابلة مدير مصر للطيران كمال علوى وطلبت منه المساعدة للالتحاق بالمدرسة، فقرر مساعدتها لأنه رأى فى التحاق لطفية دعاية جيدة للمؤسسة التى يقوم بإدارتها على أنه مكان يمنح المساواة بين الرجال والنساء".

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