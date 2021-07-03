صوفيا ديل.. تألق مستمر لـ ملكة جمال إسبانيا

جدة - نرمين السيد - عملت صوفيا فى مجال الموضة وهى فى سن الـ 18، وبدات تطور نفسها، ومع ذلك تأمل فى أن تكون مقدمة برامج تليفزيونية. فازت عارضة الأزياء الإسبانية فى أكثر من مسابقة لملكات الجمال، أبرزها فى 2015 حيث حصلت ديل برادو على المركز الثانى في مسابقة ملكة جمال الكون إسبانيا. وفازت ديل برادو أيضًا بجائزة ميس سبورت وملكة جمال أناقة روزميز، ومع ذلك تواصل المسيرة، وتسعى لحصد الكثير من الجوائز.

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