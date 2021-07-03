Xiaomi تعلن عن حاسبها الجديد

جدة - نرمين السيد - وجاء الحاسب بهيكل أنيق مصنوع من الألومينيوم والبلاستيك المتين، أبعاده (348,9 × 240,2 × 17,5) ملم، ووزنه 1.9 كلج. وجهز الحاسب بشاشة OLED Super Retina بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها ممتازة تعادل (3456/2160) بيكسل، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش. وتأتى نسخ هذا الحاسب بمعالجات процессором Core i7-11370H بتردد 4.8 جيجاهيرتز، ومعالجات Core i5-11300H بتردد 4.4 جيجاهيرتز، ومعالجات رسوميات NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti الحديثة. أما ذواكر الوصول العشوائى فيها فمن نوع LPDDR4x-4266 تصل سعاتها إلى 32 جيجابايت، وذواكر التخزين الداخلية تصل إلى 1 تيرابايت. وجهزت Xiaomi هذه الحواسب بكاميرا ويب، ومنافذ Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB Type-A 3.2 Gen2، وبطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 11 ساعة متواصلة.

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