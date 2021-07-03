9 قواعد هامة للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الأطباء، وبعض المواطنين الذين رصدوا تجربتهم الشخصة، فهناك مجموعة من النصائح التى يمكن من خلالها مواجهة تلك الأومة، تتمثل فيما يلى:
ـ تجنب الكافيين بعد الإفطار لأنه يعزز الجفاف.
ـ كافح الجفاف عن طريق شرب الكثير من الماء مع المشروبات الرياضية أو مصادر المعادن الأخرى.
ـ الاستحمام المتكرر بماء بارد أو فاتر.
ـ الاسترخاء، حيث يمكن أن ينتج عن نشاط العضلات الكثير من حرارة الجسم.
ـ ارتدِ ملابس فضفاضة، ويفضل أن تكون ذات لون فاتح.
ـ توجه لزيارة مركز تسوق أو مكتبة عامة أو دار سينما أو أى مكان عام يوجد به تكييف، إذا كنت فى الشارع، وارتفع الحرارة بدرجة لا تتحملها.
ـ تجنب الأنشطة فى ضوء الشمس المباشر أو على الأسطح الإسفلتية الساخنة.
ـ لا تأكل وجبات كبيرة غنية بالبروتين، لأنها يمكن أن تزيد من حرارة التمثيل الغذائى وتدفئ الجسم.
ـ تناول الأطعمة الطازجة التى لا تتطلب استخدام الفرن أو الموقد للتحضير.
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