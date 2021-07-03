9 قواعد هامة للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الأطباء، وبعض المواطنين الذين رصدوا تجربتهم الشخصة، فهناك مجموعة من النصائح التى يمكن من خلالها مواجهة تلك الأومة، تتمثل فيما يلى:

ـ تجنب الكافيين بعد الإفطار لأنه يعزز الجفاف.

ـ كافح الجفاف عن طريق شرب الكثير من الماء مع المشروبات الرياضية أو مصادر المعادن الأخرى.

ـ الاستحمام المتكرر بماء بارد أو فاتر.

ـ الاسترخاء، حيث يمكن أن ينتج عن نشاط العضلات الكثير من حرارة الجسم.

ـ ارتدِ ملابس فضفاضة، ويفضل أن تكون ذات لون فاتح.

ـ توجه لزيارة مركز تسوق أو مكتبة عامة أو دار سينما أو أى مكان عام يوجد به تكييف، إذا كنت فى الشارع، وارتفع الحرارة بدرجة لا تتحملها.

ـ تجنب الأنشطة فى ضوء الشمس المباشر أو على الأسطح الإسفلتية الساخنة.

ـ لا تأكل وجبات كبيرة غنية بالبروتين، لأنها يمكن أن تزيد من حرارة التمثيل الغذائى وتدفئ الجسم.

ـ تناول الأطعمة الطازجة التى لا تتطلب استخدام الفرن أو الموقد للتحضير.