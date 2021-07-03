جهاز يوقف النزف من جروح الطعنات بالسكين

جدة - نرمين السيد - تمكن طالب جامعى من تصميم جهاز يمكنه إيقاف الفقدان الكبير للدماء بسبب الجروح الطعنية، ويستخدم الجهاز الجديد الضغط لمنع النزيف، مستهدفاً مناطق يصعب علاجها فى المعتاد، مثل الفخذين والبطن، وهو يتكون من كُم من السليكون مع جهاز محمول باليد، يوضع الكُم فى الجرح - بأسلوب الإدخال البطىء - ثم يتم توصيله بجهاز يدوى - يطلق عليه اسم "المشغل"، بعد أن يتم العثور على الجرح بواسطة المشغل، فإنه يتمدد إلى مستوى معين من الضغط لمنع النزيف الداخلى، وكان قد صمم الجهاز جوزيف بنتلى، طالب تصاميم المنتجات والتكنولوجيا فى جامعة لوغبورو فى لندن.





وبحسب "الشرق الأوسط"، قال "جوزيف بنتلى"، إن النموذج الأولى، الذى يطلق عليه اسم "رياكت"، هو أسرع وأكثر فاعلية من الطريقة التقليدية لوقف نزيف الجروح، ويتم استخدام طريقة حزم الجروح من قبل المسعفين، إلا أن الشرطة غالبًا ما تكون الأولى وجودًا فى مسرح الحادثة عند التعرض للطعن، ولذلك قال بنتلى إنه أراد أن يصنع منتجًا يسهل استخدامه، ويمكن لضحية الطعن أن ينزف حتى الموت فى أقل من خمس دقائق، لذلك فإن الأولوية القصوى هى وقف فقدان الدماء بأسرع ما يمكن.

وقال بنتلى إن الشرطة والمسعفين عادة ما يستخدمون مجموعة من أدوات التحكم فى النزيف التى تحتوى على الشاش الذى يضغطون به على الجرح بمستويات كبيرة من القوة، وفى بعض الظروف، يمكن دفع الشاش إلى الجرح فى إجراء يعرف بحزم الجروح، يملأ الشاش المساحة داخل الجرح، ما يوفر ضغطًا داخليًا على الموقع ويضيق أى شرايين مقطوعة محتملة، غير أن هذه الطريقة غير قابلة للتطبيق فى جروح التجويفات مثل البطن، حيث ربما ينفد الشاش الذى تحاول ملء الفراغ به.

وقال بنتلى إن جهاز "رياكت" هو أسرع وأبسط من طريقة حزم الجروح، التى يمكن أن تستغرق دقيقة واحدة ويجب إزالتها وإعادة القيام بها إذا لم تكن محكمة بما يكفى فى المرة الأولى.

وتابع: "الجهاز يمكن إزالته بأمان وسهولة أثناء الجراحة، على عكس الشاش، عندما يحاول الجراحون إزالة الشاش من الجرح، غالبًا ما يؤدى إلى تمزيق الجلطة الدموية، ما يؤدى إلى استئناف النزيف، ويعمل جهاز "رياكت" مثل البالون داخل الورق المعجن، ويمكن إزالته بأمان تاركًا الجلطة سليمة بلا تمزق.

وقد قدم بنتلى طلبًا للحصول على براءة اختراع من المملكة المتحدة من أجل جهاز "رياكت"، وهو يهدف إلى تطوير النموذج الأولى ليشمل وقف نزيف الجروح فى أجزاء أخرى من الجسم.