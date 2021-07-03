ألمانيا: حظر منتجات البلاستيك وحيدة الاستخدام يدخل حيز التنفيذ

جدة - نرمين السيد - بدأ اليوم السبت فى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبى تطبيق الاتفاق الذى توصل إليه الاتحاد الأوروبى بشأن حظر منتجات البلاستيك، التى تلقى فى القمامة بعد استخدامها مرة واحدة.





وذكرة شبكة (دويتشه فيله) الألمانية أنه من المقرر أن تختفى من ألمانيا وجميع الدول الأعضاء الأخرى فى الاتحاد الأوروبى جميع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الأسواق اعتبارا من اليوم حسبما تنص قاعدة فرضها الاتحاد الأوروبى بشأن حظر أدوات الطعام البلاستيكية منذ عام 2019.

ويؤثر الحظر على المنتجات البلاستيكية التى تستخدم لمرة واحدة، مثل أدوات المائدة والأطباق وقش الشرب وأعواد التقليب وأعواد مسحات القطن وعصى البالونات البلاستيكية، ولم يعد مسموحا بتداول عبوات وأكواب مشروبات مصنوعة من "الستايروفوم" فى الأسواق.

وسيتعين اعتبارا من اليوم على تجار التجزئة استخدام بدائل قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من الزجاج أو المعدن، فيما لا يزال من الممكن بيع المنتجات أحادية الاستخدام التى لا تزال متوفرة، ويفترض الاتحاد الألمانى للتجارة أنه لا تزال هناك "كميات كبيرة" سيحتاج القطاع إلى بيعها دون أن يفصح عن الكميات.

وإلى جانب حظر المواد المذكورة أعلاه، سيُفرض فى ألمانيا وضع ملصقات خاصة بالمنتجات التى تُستخدم مرة واحدة، والتى لا توجد عروض بديلة لها، وتشمل هذه منتجات النظافة الشخصية وأكواب السفر المصنوعة من البلاستيك والسجائر ذات المرشحات البلاستيكية.

وتهدف الملصقات إلى تحذير المستهلكين من الأضرار البيئية التى يسببها البلاستيك وإرشادهم إلى التخلص الصحيح منها، وتقع مسؤولية التنفيذ الوطنى لقواعد الاتحاد الأوروبى بشأن حظر أدوات المائدة البلاستيكية على عاتق الدول الأعضاء.

ووفقا لمتحدثة باسم البرلمان الأوروبى، فإنه لن تتوفر بيانات أكثر موثوقية بشأن وضع التنفيذ إلا بعد الموعد النهائى.