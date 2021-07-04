نقل الدردشة بين الهواتف.. واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة لمستخدميه

جدة - نرمين السيد - ويعمل واتساب على تغيير بعد القيود الخاصة بنقل البيانات بين أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، وفقا لموقع "gsmarena".

وتستهدف الميزة تسهيل نقل سجلات الرسائل وملفات الوسائط المستلمة على حساب "واتساب" لمستخدم يريد ترحيل حسابه أو نقله لهاتف ذكى يعمل بنظام أندرويد إلى هاتف آيفون جديد أو العكس.

وأشار التقرير إلى بعض مزايا واتساب الجديدة، وتعد ميزة نقل الحساب متاحة حاليا لمستخدمى الإصدار التجريبى من التطبيق، ومن المتوقع أن تصل لمستخدمى التطبيق على أنظمة التشغيل أندرويد iOS مع أحد الإصدارات المستقبلية لـ "واتساب".

وتمكن ميزة واتساب الجديدة لمستخدميه نقل الملفات والبيانات الخاصة بهم، فى حالة الرغبة فى استبدال هواتفهم الذكية لجهاز يعمل بنظام تشغيل مختلف والاحتفاظ بدردشات "واتساب" كما هى، ونسخ سجلات المراسلة احتياطيا باستخدام الخدمات السحابية التابع لها نظام تشغيل الهاتف، حيث يستطيع مالكو أجهزة iOS حفظ الدرشات عبر سحابة iCloud التابعة لآبل، بينما سجلات أجهزة أندرويد تحفظ فى جوجل درايف المملوك لجوجل.