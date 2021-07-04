أجمل صور للأنيقة جيسيكا جوميز

جدة - نرمين السيد - ولدت جيسيكا جوميز فى 25 سبتمبر 1984 فى سيدنى بأستراليا، وعند كبرها دخلت مجال الأزياء حتى نالت شهرة واسعة فى عالم الموضة والجمال. وتحرص جوميز على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" بأبزر إطلالاتها التى تنال إعجاب جمهورها حتى جعلتها واحدة من أشهر وأبرز عارضات أزياء أستراليا. ومن صورها عبر "إنستجرام" أظهرت مدى عشقها لتمارين التأمل "اليوجا" وتأثيرها الإيجابى على صحتها العامة.

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