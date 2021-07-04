عرض أزياء بالخضراوات.. طريقة جديدة لترويج منتجات المزارعين

جدة - نرمين السيد - وقام المزارعون بابتكار طريقة ملابس جديدة مصنوعة يدويا من أوراق الخضراوات المنتجة فى مزارعهم، للترويج لمنتجاتهم بطريقة غير تقليدية.

وشهدت شوارع تلك القرية جولة للمزارعات الأنيقات بفساتينهن الورقية على إيقاع الموسيقى في عرض أزياء ميدانى، حاملين سلالًا بها خضراوات ويتراقصن على إيقاع الموسيقى، وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم".

وتم اقتراح الفكرة من قبل مزارع يدعى Xu Qin، الذى شعر أن هناك حاجة لترويج المنتجات، فاستعان بجميع المزارعات فى قرية للتمكن من بيع الخضراوات إلى البلدان المحيطة بالقرية.