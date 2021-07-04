زبون يهدد مطعما بالتفجير لغياب الصلصة من الوجبة

جدة - نرمين السيد - لاحظ شخص يدعى روبرت جولويتسر جونيور، أن الوجبة التى طلبها من المطعم إلى منزله جاءت بدون صلصلة، وفقا لشبكة "روسيا اليوم".
وتلقى المطعم مكالمة تليفونية من الزبون الذى يبلغ من العمر 42 عاما وهو غاضبا، ليهدد الموظف بالضرب ثم انفعل أكثر وهدد باستخدام عبوة ناسفة لتفجير المكان.
وبعدها أبلغ الموظف الشرطة، لتلقى القبض على الزبون واعتقاله بتهمة لتهديد بتفجير المطعم، واعترف بذلك، وسيبقى فى السجن طوال الليل ليفرج عنه بكفالة صباح اليوم التالى.
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