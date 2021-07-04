فيديو.. عازف بريطانى يقدم مقطوعات موسيقية للماشية

جدة - نرمين السيد - وبدأ شو، فى تقديم حفلات موسيقية للأبقار فى الدنمارك فى الخريف الماضى، وذلك بعد إقناع مزارع بتعريض الماشية للموسيقى الكلاسيكية، وأكد مالك الأبقار أنها تبدو أكثر استرخاء وهدوءا بعد سماع الموسيقى.
وتستمر مدة الحفل لـ15 دقيقة تعزف فيها الموسيقى، ويعتقد العازف أن موسيقى التشيلو حصلت على شعبية لدى الأبقار، لأنها تشبه صوت الخوار.
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