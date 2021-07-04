تسريبات تكشف بعض ملامح آيفون 13

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، تشير التسريبات إلى أنه تم نقل سماعة الأذن إلى الحافة العلوية للهاتف، ونقل الكاميرا الأمامية إلى اليسار، إضافة إلى وجود دوران أكبر في البروز الخاص بالسماعة والكاميرا الأمامية، بحسب تقرير عن النسخة الجديدة من "آيفون 13"، نشره موقع "تيك رادار" الأمريكى.

كما يشير الموقع إلى أن هناك تسريبات حول بروز قليل للكاميرا الخلفية مقارنة بالنسخة السابقة، وبعض الاختلافات في مواصفات الكاميرا، مقارنة بـ "آيفون 12"، بهدف زيادة كفاءة التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويوجد 4 نماذج يتم الحديث عنها في الإصدار القادم هى "آيفون 13" و"آيفون 13 مينى" و"آيفون 13 برو"، و"آيفون 13 برو ماكس".

وتشير بعض التسريبات إلى أن هناك تحسينات خاصة بنظام تثبيت الصورة لمنع تأثرها بالاهتزازات أثناء التصوير.

ورغم تلك التسريبات، فإن جميعها يظل غير مؤكد، لأن الشركة نفسها لم تعلن عن أي تفاصيل عن هاتفها الجديد، بصورة رسمية.

ومن المقرر أن تعود "آبل" للموعد المعتاد في الإعلان عن هواتفها الجديدة الذين يكون في سبتمبر من كل عام.

وذكرت تقارير سابقة أن شركتى تصنيع الشاشات الخاصة بهاتف "آبل" الجديد بدأتا عملهما في وقت مبكر، مقارنة بالعام الماضى.