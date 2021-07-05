منذ الحرب العالمية الثانية.. إبطال قنبلة بريطانية فى فرنسا وزنها نصف طن

جدة - نرمين السيد - القنبلة التى ألقاها سلاح الجو البريطانى فى مارس عام 1944، اكتشفت فى إبريل من العام الماضى قرب مدينة سانت إتيين خلال أعمال حفر، بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وألقيت خلال غارات هدفت إلى تدمير مصانع فى مدينة لاريكامارى الصغيرة التى كان الجيش الألمانى يستخدمها أثناء احتلاله فرنسا.

ومنذ اكتشافها بقيت القنبلة مدفونة على عمق أكثر من 3 أمتار تحت الأرض بانتظار تعطيلها الذى حدث اليوم، حيث نقلت القنبلة إلى موقع شمالى فرنسا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن توما ميشو المسؤول فى مقاطعة لا لوار أن مئات الأشخاص شاركوا فى العملية، "بينهم 130 شرطيا تولوا فرض طوق أمنى فى محيط موقع القنبلة الذى كان مراقبا عبر كاميرات الفيديو وطائرة مسيرة".