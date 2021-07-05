نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بصفط والكورنيش والطريق الزراعى

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، والطرق المؤدية إليهما.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها المرج والمنيب والبساتين.

وأضاف أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، ما عدا محور صفط وشارع ثروت وأمام محطة مترو الجامعة عند شارع السودان للقادم من أعلى كوبرى فيصل، لذلك يفضل سلوك شارع مراد أو شارع الجامعة.

ولفت إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وتشهد محافظة القليوبية زحاما عند الطريق الزراعى عند ميت نما حتى أسفل الدائرى، بينما القاهرة ترتفع الكثافة المرورية أعلى كوبرى العباسية للقادم من العروبة إلى غمرة لوجود أتوبيس معطل، بالإضافة إلى أعلى كوبرى الحدائق وأعلى كوبرى المطرية للمتجه من الكابلات للحلمية ومصر الجديدة.

كما يوجد ازدحام عند كورنيش النيل، بينما تعمل الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة بشكل جيد.