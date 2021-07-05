صور- أجمل أزياء لـ فيكتوريا لوبيريفا

جدة - نرمين السيد - وحصلت فيكتوريا لوبيريفا على لقب ملكة جمال روسيا 2003، كما أصبحت سفيرة الاتحاد الدولى فى كأس العالم روسيا 2018.

وفى بدايتها رفضت أن تصبح عارضة أزياء حتى تربعت على أغلفة المجلات العالمية، وشاركت فى العديد من مسابقات الجمال، وحصلت على الجائزة الأولى فى مسابقة "روستوف للجمال".

وانضمت فيكتوريا إلى مجال الأزياء والموضة، ولم تكتفى بذلك بل عملت مذيعة تلفزيونيو، وممثلة، ومدونة.

وتألقت فيكتوريا فى مجال عروض الأزياء لجمال ملامحها وأناقة إطلالاتها التى تنال بها إعجاب متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ 4.5 مليون.

وتحرص على مشاركة متابعيها بأجدد الإطلالات التى تعكس أناقتها ورشاقة قوامها.