الصين تطلق أول قمر صناعى للأرصاد الجوية فى العالم

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القمر الصناعى الجديد مزود بـ11 حمولة للاستشعار عن بعد، وعمره المصمم يبلغ 8 سنوات وسيحصل بشكل أساسى على درجة حرارة الغلاف الجوى والرطوبة ومعلمات الأرصاد الجوية الأخرى لتطبيقات التنبؤ العددى وتحسين قدرة الصين على التنبؤ الجوى، موضحة أنه سيرصد غطاء الثلج والجليد فى العالم ودرجة حرارة سطح البحر والكوارث الطبيعية والبيئة للاستجابة الأفضل للتغير المناخى والوقاية من كوارث الأرصاد الجوية والتخفيف منها.

وأضافت أنه سيرصد البيئة الشمسية والفضائية وتأثيراتها، فضلا عن بيانات الغلاف الأيونى لتلبية حاجات التنبؤ الجوى الفضائى وخدمات الدعم، مؤكدة أنه تم تطوير القمر الصناعى والصاروخ من قبل أكاديمية شانغهاى لتكنولوجيا الرحلات الفضائية والتى تعمل تحت إشراف الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.