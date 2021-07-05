تصوير القبور.. هواية غريبة لسيدة بريطانية ووالدتها

جدة - نرمين السيد - وتستهدف تلك السيدة التى تدعى لو كوكر، وتبلغ من العمر 48 عاما، جمع بيانات الموتى من أسماء وتواريخ الوفاة وأماكن الدفن.

وتلك الهواية جعلتها تزور 700 مقبرة فى شرق إنجلترا، والتقطت صوراً لأكثر من 220 ألف شاهد قبر أثناء ممارسة تلك الهواية الغريبة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك البريطانية تعتقد أنها تقطع حوالى 70% فقط من الطريق لإنجاز مشروعها غير العادى مع إضافة شواهد قبور جديدة لكل قبر فى منطقة نشأتها بمقاطعة نورفولك كل يوم.

وتحرص كوكر وأمها أنجيلا بارك، على تنظيف بعض شواهد القبور القديمة لجعل النقوش أكثر وضوحًا خلال الصور، ويشيروا إلى أن ذلك يمكن الأجيال القادمة من معرفة تاريخ عائلاتهم.

وقالت كوكر للصحيفة أنها بدأت ممارسة هوايتها الغريبة منذ 12 عاما: "لم أكن مهتمة بالتاريخ أبدًا عندما كنت فى المدرسة، ولكن عندما بدأت فى محاولة تتبع شجرة عائلتى، وتعقب شواهد قبورهم، وجدت أنها رائعة للغاية".