بسعر مناسب.. تسريبات تكسف استعدادات فيفو لطرح هاتف جديد «Vivo Y72 5G»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Vivo Y72 5G" الجديد بشاشة يبلغ قياسها 6.58 بوصة وبدقة عرض 24800x1080 بيكسل.

ويتوفر بالهاتف ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وفقا لموقع "Yogesh" التقنى.

يحتوى هاتف فيفو Vivo Y72 5G، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، مع عدسة بدقة 8 ميجابكسل فائقة الدقة، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 16 ميجابيكسل.

ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن يبلغ سعر الهاتف 270 دولار أى ما يزيد عن 4 آلاف جنيه مصرى.