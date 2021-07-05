بسعر مناسب.. تسريبات تكسف استعدادات فيفو لطرح هاتف جديد «Vivo Y72 5G»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Vivo Y72 5G" الجديد بشاشة يبلغ قياسها 6.58 بوصة وبدقة عرض 24800x1080 بيكسل.
ويتوفر بالهاتف ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وفقا لموقع "Yogesh" التقنى.
يحتوى هاتف فيفو Vivo Y72 5G، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، مع عدسة بدقة 8 ميجابكسل فائقة الدقة، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 16 ميجابيكسل.
ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن يبلغ سعر الهاتف 270 دولار أى ما يزيد عن 4 آلاف جنيه مصرى.
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