غدًا.. الأرض فى أبعد نقطة من الشمس على مسافة 1.02 وحدة فلكية

جدة - نرمين السيد - تقع الأرض يوم غد الثلاثاء، فى أبعد نقطة فى مدارها حول الشمس فى منطقة يُطلق عليها الأوج حيث تدور حول الشمس فى مدار بيضاوى الشكل وتقع الشمس فى إحدى بؤرتيه، وستكون المسافة بين مركزى الشمس والأرض تساوى 1.02 وحدة فلكية بعدما كانت فى 2 يناير الماضى 0.98 وحدة فلكية إذ كانت الأرض فى نقطة الحضيض النقطة الأقرب إلى الشمس.





وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيرى فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية: فى نقطة الأوج تكون الأرض أبعد عن الشمس بنحو 3% مما كانت عليه عند الحضيض، مبينًا أن هذه الظاهرة ليس لها أى تأثير على الأرض وتتكرّر مرة فى كل عام.

تتباطأ السرعة المدارية للأرض عند الأوج حتى لا تخرج من مدارها بينما تزداد سرعتها المدارية عند مرورها بالحضيض للهروب من جاذبية الشمس، حيث أشار الدكتور عسيرى إلى أن الأرض تقع فى الأوج دائمًا فى أوائل شهر يوليو من كل عام وذلك بعد حوالى أسبوعين من بداية فصل الصيف فى نصف الكرة الشمالى، بينما تقع فى الحضيض فى أوائل شهر يناير وذلك بعد أسبوعين من بداية فصل الشتاء فى نصف الكرة الشمالى.

ولفت النظر إلى أنه لا يؤثر اختلاف المسافة بين الأرض والشمس على الفصول الأربعة حيث إنها تتعاقب نتيجة ميل محور دوران الأرض عن المستوى الذى تدور فيه حول الشمس بمقدار 23.5 درجة.