روبوت ينوب عن الموظفين فى تحضير وتقديم البيتزا فى باريس

جدة - نرمين السيد - تم افتتاح نوع جديد من مطاعم البيتزا فى منطقة بيوبورج فى الدائرة الرابعة بالعاصمة الفرنسية باريس، بلمسات وأفكار مختلفة، حيث توفر الروبوتات جميع الخدمات لكل من يقصد مطعم "بازى" الفريد من نوعه من تدوين الطلبات إلى تحضير وخبز البيتزا، ومن ثم تقطيعها وتغليفها إلى تقديمها للزبون، فى عملية متكاملة تقوم بها الروبوتات التى تعمل فى هذا المكان بدلا من الموظفين العاديين.





وبحسب "يورو نيوز"، أشار سيباستيان روفرسو، صاحب هذا الاختراع، إلى أنه بعد "ثمانى سنوات من البحث والتطوير، تمكنا من انشاء هذه التقنية، ومن الوصول إلى أول روبوت فى العالم قادر على صنع البيتزا". وأضاف روفرسو "نحن بصدد تطوير هذه التقنية وجعلها أكثر فعالية وخالية من الأعطال، نمتلك مهندسين يعملون عن بُعد، ويمكنهم التحكم بالكاميرات وإجراء التعديلات اللازمة على الروبوت إذا لزم الأمر لضمان استمرارية العمل". ولفت روفرسو إلى أن مشاهدة الروبوت وهو يقوم بتحضير البيتزا، تسمح للزبون بقضاء دقائق ممتعة خلال فترة الانتظار.

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