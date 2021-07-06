فيديو.. الإمارات تهدى الإقامة الذهبية للمتفوقين فى الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعلنت دولة الإمارات منح الإقامة الذهبية 10 سنوات للمتفوقين فى الثانوية العامة، الحاصلين على 95% من المدارس الحكومية أو الخاصة، وأيضا للطالب الجامعى من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمى 3.75 فى تخصصات علمية محددة.





وأفادت قناة "الغد" فى تقرير مصور لها، بأن الإقامة الذهبية تشمل عائلات الطلبة الذين بإمكانهم التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل، كما أن الهدف من الإقامة استقطاب أصحاب العقول والمواهب ليكونوا مستثمرين داخل دولة الإمارات. نسبة النجاح فى اختبارات الثانوية العامة قاربت 91% هذا العام، كما أن طلب الحصول على الإقامة الذهبية يقدم من خلال مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسى.

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