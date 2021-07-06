صورة .. فريق طبى يستخرج كرة شعر من بطن طفلة

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن طفلة هندية بالغة من العمر 5 سنوات، أصيبت بالإغماء بعد تكون كرة من الشعر فى معدتها بعد سنوات من تناولها لـ شعر رأسها دون علم والديها.

أوضح الفريق الطبى المعالج للطفلة، أن الطفلة ظلت سنوات تأكل شعر رأسها، حتى تكونت كرة من الشعر فى معدتها تسببت فى إصابة الطفلة بإغماء بسبب زيادة حجمها فى المعدة.

ومن جانبه، قال الطبيب المعالج للطفلة، إن الطفلة تناولت شعر رأسها وحينما منعوها من القيام بذلك، قامت بتناول شعر الآخرين، مما تسبب فى تكون مجموعة هائلة من الشعر فى معدتها على مدار 4 س