كالعادة أحمد يونس يحتل صدارة تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس على تصدره تويتر: "من 7 الصبح مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر .. صباحكوا فل يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر": "أحمد يونس فوق"، "يونس فى الصباح إعجاز وخيال"، "كبير الصبحاوية".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.