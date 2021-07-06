صباحك ومطرحك.. أغرب أنواع المصاعد فى العالم

جدة - نرمين السيد - وذكر يونس، اليوم الثلاثاء، فى صباحك ومطرحك، أن هناك الكثير من أنواع المصاعد الغريبة فى مختلف بلاد العالم، منها:

-مصعد الأكوادوم:

يتواجد ذلك النوع من المصاعد فى ألمانيا، ببرلين، ويعبر ذلك المصعد خلال حوض مائى يبلغ ارتفاعه 28 قدما، كما يوفر فرصة التمتع بالأحياء المائية.

-مصعد فندق الأقصر فى لاس فيجاس:

يتميز هذا المصعد بتصميمه الغريب المائل بزاوية حادة 39 درجة لكى يتماشى مع الشكل الهرمى للفندق.

-مصعد متحف فيكتوريا:

يعد أكثر المصاعد المذهلة فى العالم، فهو يوفر لمن يركبوه ويمنح تجربة فريدة من نوعها، ,يُلون مظهره الخارجى باللون الذهبى ويشبه قفص العصافير.

-مصعد مدينة أوساكا فى اليابان:

يمثل إنجاز معمارى مبتكر، فهو يتميز بتصميم مختلف، ويبلغ وزنه 5 أطنان ويتمكن من استيعاب حوالى 80 راكبا دفعة واحدة.